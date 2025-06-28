«Я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии». Роналду — об игре за «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что «принадлежит» Саудовской Аравии.

Ранее 40-летний форвард продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

«Вы должны гордиться своей страной, потому что у вас потрясающая страна. И её будущее будет светлым, потому что всё развивается так быстро. Вы не только говорите, но и работаете. Так что это самое главное. Как я уже много-много раз говорил, я принадлежу Саудовской Аравии. Я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии», — сказал Роналду в интервью клубной пресс-службе.

Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах. Ранее португальский футболист играл за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016.