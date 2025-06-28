«Часть матчей ЧМ-2026 смогу посмотреть в Мексике». Дюков — о санкциях Канады и США

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о попадании в санкционные списки Канады. Ранее глава РФС также попал под санкции от США.

«Санкции от Канады? Обо мне знают, меня помнят — это приятно. Как это повлияет? Уже есть большое количество ограничений от разных государств, прежде всего они касаются свободы перемещений и путешествий. Но это новая реальность. Что касается североамериканских стран, которые вводят ограничения, то санкции никак не повлияют, потому что планов поехать туда у меня не было. С США и Канадой меня ничего не связывает.

Чемпионат мира? Какая-то его часть пройдёт в Мексике. Не уверен, что я поеду на ЧМ, но если и поеду, то будет возможность посмотреть игры чемпионата в Мексике», — приводит слова Дюкова Sport24.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Всего в турнире примет участие 48 национальных команд. Это произойдёт впервые в истории в финальной части мирового первенства. Действующим чемпионом мундиаля является сборная Аргентины. Соревнования будут проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года.