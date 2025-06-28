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Карпин рассказал о договорённости с «Ростовом», по которой его штаб остался бы в клубе

Карпин рассказал о договорённости с «Ростовом», по которой его штаб остался бы в клубе
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Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Ростов», рассказал о договорённости с руководством жёлто-синих о продолжении работы в клубе.

«Была договорённость с президентом «Ростова», что если в клубе остаётся всё так, как есть, то весь тренерский штаб там же и остаётся. Это было в декабре‑январе», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Карпин покинул «Ростов» в конце февраля 2025 года. 10 июня клуб объявил о назначении нового генерального директора, которым стал Игорь Гончаров. Ранее в московский «Локомотив» перебрался форвард жёлто-синих Николай Комличенко, а защитник Максим Осипенко перешёл в «Динамо». Также в СМИ есть слухи, что Илья Вахания также может покинуть клуб.

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня.

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