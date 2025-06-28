«Аталанта» может подписать защитника «Дженоа» Аханора — Джанлука Ди Марцио

Защитник «Дженоа» Хонест Аханор может перейти в «Аталанту». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Команда из Бергамо заплатит за игрока € 15 млн + бонусы.

«Аталанта» ищет возможность усиления состава, потому что в скором времени команду покинет полузащитник Маттео Руджери, который перейдет в «Атлетико» Мадрид. «Матрасники» заплатят за игрока итальянского клуба € 20 млн.

В минувшем сезоне 17-летний Хонест Аханор сыграл в шести матчах Серии А. Большую часть чемпионата крайний защитник восстанавливался после травмы мениска, поэтому не успел отметиться результативными действиями. При этом футболист помог своей команде сыграть вничью с «Наполи» (2:2) в 37-м туре чемпионата Италии, так как после его удара случился автогол голкипера неаполитанцев Алекса Мерета. Transfermarkt оценивает итальянца в € 5 млн.