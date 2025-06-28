Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» может подписать защитника «Дженоа» Аханора — Джанлука Ди Марцио

«Аталанта» может подписать защитника «Дженоа» Аханора — Джанлука Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Дженоа» Хонест Аханор может перейти в «Аталанту». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Команда из Бергамо заплатит за игрока € 15 млн + бонусы.

«Аталанта» ищет возможность усиления состава, потому что в скором времени команду покинет полузащитник Маттео Руджери, который перейдет в «Атлетико» Мадрид. «Матрасники» заплатят за игрока итальянского клуба € 20 млн.

В минувшем сезоне 17-летний Хонест Аханор сыграл в шести матчах Серии А. Большую часть чемпионата крайний защитник восстанавливался после травмы мениска, поэтому не успел отметиться результативными действиями. При этом футболист помог своей команде сыграть вничью с «Наполи» (2:2) в 37-м туре чемпионата Италии, так как после его удара случился автогол голкипера неаполитанцев Алекса Мерета. Transfermarkt оценивает итальянца в € 5 млн.

Материалы по теме
Ключ к успеху Гасперини в «Роме» — Раньери. Он должен соединить несоединимое
Ключ к успеху Гасперини в «Роме» — Раньери. Он должен соединить несоединимое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android