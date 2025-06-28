Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» достиг соглашения с «Боруссией» о трансфере Байно-Гиттенса — Хоукинс

«Челси» достиг соглашения с «Боруссией» о трансфере Байно-Гиттенса — Хоукинс
Комментарии

Лондонский «Челси» достиг соглашения с дортмундской «Боруссией» о трансфере крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «синие» согласовали семилетний контракт с футболистом.

В клубном сезоне-2024/2025 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Челси» может купить полузащитника из «Ливерпуля» за £ 50 млн — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android