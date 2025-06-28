«Челси» достиг соглашения с «Боруссией» о трансфере Байно-Гиттенса — Хоукинс

Лондонский «Челси» достиг соглашения с дортмундской «Боруссией» о трансфере крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «синие» согласовали семилетний контракт с футболистом.

В клубном сезоне-2024/2025 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.