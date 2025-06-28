Футболист «Марселя» и сборной Марокко отказался от перехода в «Спартак» — Gazzetta

Футболист «Марселя» и сборной Марокко Аззедин Унаи отклонил предложение московского «Спартака», сообщает греческое издание Gazzetta.

«Аззедин Унаи чётко дал понять «Марселю», что его не интересует вариант со «Спартаком». Французская сторона пытается его переубедить.

Унаи однозначно отказывается от продолжения карьеры в московском «Спартаке». Марокканский полузащитник отклонил предложение о переезде в Россию, сообщив руководству «Марселя», что не согласен на трансфер. Это решение он также сообщил представителям «Панатинаикоса». Французский клуб давит на игрока, чтобы сделка состоялась, поскольку, как сообщает L'Equipe, предложение российского клуба достигает € 12 млн», — говорится в материале.

25-летний центральный полузащитник в минувшем сезоне играл на правах аренды за греческий «Панатинаикос», провёл 37 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.