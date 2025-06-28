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Главный тренер «Палмейраса» высказался о победе над «Ботафого» в 1/8 финала КЧМ

Главный тренер «Палмейраса» высказался о победе над «Ботафого» в 1/8 финала КЧМ
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Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ботафого» со счётом 1:0. Португальский специалист отметил, что «Палмейрас» заслужил победу. Полузащитник клуба из Сан-Паулу Паулиньо забил победный гол на 100-й минуте встречи, а на 116-й защитник «Палмейраса» Густаво Гомес был удалён с поля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 0
ДВ
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Паулиньо – 100'    
Удаления: Гомес – 116' / нет

«Никогда не сдавайтесь, никогда не уступайте. Мы постоянно работаем над этим. Я говорил с игроками, и если мы будем играть так же, как на тренировках, то, конечно, игра будет лучше, чем в прошлом матче. Я хотел бы поблагодарить своих игроков за все их усилия. У нас была потрясающая игра. Я думаю, что за все 90 минут плюс дополнительное время мы сыграли очень хорошо. Когда нам нужно было страдать, мы страдали вместе, даже когда одним игроком стало меньше. Мы заслужили это, потому что много работаем. Теперь мы здесь, и мы будем бороться до конца за нашу мечту. Так что продолжаем в том же духе», – приводит слова Феррейры официальный сайт ФИФА.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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