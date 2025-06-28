ФИФА опубликовала топ-5 самых посещаемых матчей группового этапа клубного ЧМ

Пресс-служба ФИФА на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала список самых посещаемых матчей группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США.

Топ-5 самых посещаемых матчей группового этапа КЧМ-2025:

1. «ПСЖ» — «Атлетико» (4:0) — 80 616 зрителей.

2. «Реал» — «Пачука» (3:1) — 70 248.

3. «Ред Булл Зальцбург» — «Реал» (0:3) — 64 811.

4. «Бавария» — «Бока Хуниорс» (2:1) — 63 587.

5. «Реал» — «Аль-Хиляль» (1:1) — 62 415.

Напомним, сегодня, 28 июня, на клубном чемпионате мира по футболу начался раунд плей-офф. Турнир завершится 13 июля. Всего в 1/8 финала КЧМ-2025 вышло девять клубов из УЕФА, четыре — из КОНМЕБОЛ (все — Бразилия), два — из КОНКАКАФ (Мексика и США) и один — из АФК.