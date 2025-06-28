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Радимов: премии РПЛ не хватает номинации «Лучший арбитр»

Радимов: премии РПЛ не хватает номинации «Лучший арбитр»
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов поделился мнением, что нужно награждать лучшего арбитра по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

«Как мне кажется, премии РПЛ не хватает номинации «Лучший арбитр». Я, кстати, на мероприятии встретил Сергея Карасёва, мы очень хорошо поболтали, я считаю, что некоторые матчи в этом сезоне он провёл ниже своей планки. И он с этим согласился. Но так и у футболистов бывает — хороший сезон и плохой сезон. А вот выбрать лучшего судью было бы правильно — они ведь тоже полноправные участники процесса. И награждение Кирилла Левникова было бы показательно для всех других арбитров, и они бы на него равнялись», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, 27 июня в Центре кино «Мосфильм» состоялась церемония вручения наград главной футбольной премии года «Winline Герои РПЛ». Российская Премьер-Лига подвела итоги прошедшего сезона и отметила лучших игроков, тренеров и комментатора. Премия была учреждена в 2023 году.

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