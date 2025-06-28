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Игрок «Палмейраса» раскрыл, о чём попросил партнёра перед своим голом в матче с «Ботафого»

Игрок «Палмейраса» раскрыл, о чём попросил партнёра перед своим голом в матче с «Ботафого»
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Футболист «Палмейраса» Паулиньо, который стал автором победного гола в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ботафого» (1:0 д. вр.), раскрыл, что сказал своему одноклубнику Майке за несколько минут до своего забитого мяча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 0
ДВ
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Паулиньо – 100'    
Удаления: Гомес – 116' / нет

«Много эмоций… действительно сложная игра против очень конкурентоспособной команды. Я знал, что игра немного успокоится в дополнительное время, что нам придется изменить её ход. За две минуты до гола я сказал Майке, что нам нужен удар низом, потому что вратарь очень хорошо справлялся с нашими ударами в верхнюю часть ворот. У меня была возможность забить, и это придаёт мне ещё больше уверенности. Я переживаю трудный момент — с моей травмой я всё ещё чувствую боль, но это ещё один шаг на клубном чемпионате мира», — приводит слова Паулиньо сайт ФИФА.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Челси».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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