Игрок «Палмейраса» раскрыл, о чём попросил партнёра перед своим голом в матче с «Ботафого»

Футболист «Палмейраса» Паулиньо, который стал автором победного гола в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ботафого» (1:0 д. вр.), раскрыл, что сказал своему одноклубнику Майке за несколько минут до своего забитого мяча.

«Много эмоций… действительно сложная игра против очень конкурентоспособной команды. Я знал, что игра немного успокоится в дополнительное время, что нам придется изменить её ход. За две минуты до гола я сказал Майке, что нам нужен удар низом, потому что вратарь очень хорошо справлялся с нашими ударами в верхнюю часть ворот. У меня была возможность забить, и это придаёт мне ещё больше уверенности. Я переживаю трудный момент — с моей травмой я всё ещё чувствую боль, но это ещё один шаг на клубном чемпионате мира», — приводит слова Паулиньо сайт ФИФА.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Челси».