Стало известно, сколько «Челси» заплатит «Боруссии» за трансфер Байно-Гиттенса

Лондонский «Челси» заплатит € 65 млн дортмундской «Боруссии» за крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что английский клуб достиг договорённости со «шмелями» о трансфере игрока. Сам Байно-Гиттенс подпишет контракт до 2032 года.

В клубном сезоне-2024/2025 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.