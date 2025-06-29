Главный тренер «Палмейраса» осудил прессу за критику полузащитника Эстевана

Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра раскритиковал прессу за давление на молодого полузащитника бразильского клуба Эстевана. Ранее 18-летний игрок признался, что ему сложно сконцентрироваться перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ботафого» (1:0 д. вр.) из-за перехода в английский «Челси», после чего ряд болельщиков и СМИ упрекнули футболиста в недостаточной подготовке к игре. Ранее «Челси» сообщил, что бразилец станет игроком «синих» после турнира.

«Знаете ли вы, в чём разница между человеком и животным? Что отличает одно от другого? Это чувства и эмоции. Это нормально — нервничать в таких играх, испытывать тревогу. Это нормально для мальчика, у которого была мечта, которая становится реальностью. Это нормально, что [Эстеван] это чувствует. Ему 18 лет, он был наивен, когда говорил то, что сказал. И многие из вас [пресса] его затравили, вот что вы делаете с игроками», – приводит слова португальского специалиста ESPN.

Эстеван был заменён на 63-й минуте встречи между «Палмейрасом» и «Ботафого». Несмотря на это, клуб из Сан-Паулу смог победить со счетом 1:0 и пройти в 1/4 финала клубного чемпионата мира.