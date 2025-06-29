Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Палмейраса» осудил прессу за критику полузащитника Эстевана

Главный тренер «Палмейраса» осудил прессу за критику полузащитника Эстевана
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра раскритиковал прессу за давление на молодого полузащитника бразильского клуба Эстевана. Ранее 18-летний игрок признался, что ему сложно сконцентрироваться перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ботафого» (1:0 д. вр.) из-за перехода в английский «Челси», после чего ряд болельщиков и СМИ упрекнули футболиста в недостаточной подготовке к игре. Ранее «Челси» сообщил, что бразилец станет игроком «синих» после турнира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 0
ДВ
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Паулиньо – 100'    
Удаления: Гомес – 116' / нет

«Знаете ли вы, в чём разница между человеком и животным? Что отличает одно от другого? Это чувства и эмоции. Это нормально — нервничать в таких играх, испытывать тревогу. Это нормально для мальчика, у которого была мечта, которая становится реальностью. Это нормально, что [Эстеван] это чувствует. Ему 18 лет, он был наивен, когда говорил то, что сказал. И многие из вас [пресса] его затравили, вот что вы делаете с игроками», – приводит слова португальского специалиста ESPN.

Эстеван был заменён на 63-й минуте встречи между «Палмейрасом» и «Ботафого». Несмотря на это, клуб из Сан-Паулу смог победить со счетом 1:0 и пройти в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
Материалы по теме
Один финт решил исход матча плей-офф КЧМ. Но как же глупо удалился капитан «Палмейраса»!
Один финт решил исход матча плей-офф КЧМ. Но как же глупо удалился капитан «Палмейраса»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android