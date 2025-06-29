Сборная Англии победила Германию и второй раз подряд выиграла чемпионат Европы U21
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Сборная Англии обыграла команду Германии в финале чемпионата Европы по футболу среди команд до 21 года. Встреча на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 (основное время — 2:2) в пользу англичан.
U21 ЧЕ-2025 . Финал
28 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Англия U21
Окончен
3 : 2
ДВ
Германия U21
1:0 Эллиотт – 5' 2:0 Хатчинсон – 25' 2:1 Вайпер – 45+1' 2:2 Небель – 61' 3:2 Роуи – 92'
В составе победителей голы забили Харви Эллиотт (пятая минута), Омари Хатчинсон (25-я минута) и Джонатан Роуи, который стал автором забитого мяча на 92-й минуте в экстратайме. У немецкой команды отличились Нельсон Вайпер и Пауль Небель.
Сборная Англии второй год подряд и четвёртый раз в истории выиграла молодёжный чемпионат Европы. Самыми титулованными командами в истории турнира остаются сборные Италии и Испании, побеждавшие по пять раз. У Германии три трофея чемпионов Европы U21.
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