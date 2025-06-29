Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии победила Германию и второй раз подряд выиграла чемпионат Европы U21

Сборная Англии победила Германию и второй раз подряд выиграла чемпионат Европы U21
Комментарии

Сборная Англии обыграла команду Германии в финале чемпионата Европы по футболу среди команд до 21 года. Встреча на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 (основное время — 2:2) в пользу англичан.

U21 ЧЕ-2025 . Финал
28 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Англия U21
Окончен
3 : 2
ДВ
Германия U21
1:0 Эллиотт – 5'     2:0 Хатчинсон – 25'     2:1 Вайпер – 45+1'     2:2 Небель – 61'     3:2 Роуи – 92'    

В составе победителей голы забили Харви Эллиотт (пятая минута), Омари Хатчинсон (25-я минута) и Джонатан Роуи, который стал автором забитого мяча на 92-й минуте в экстратайме. У немецкой команды отличились Нельсон Вайпер и Пауль Небель.

Сборная Англии второй год подряд и четвёртый раз в истории выиграла молодёжный чемпионат Европы. Самыми титулованными командами в истории турнира остаются сборные Италии и Испании, побеждавшие по пять раз. У Германии три трофея чемпионов Европы U21.

Сетка плей-офф чемпионата Европы до 21 года
Материалы по теме
«Двухметровый Месси-Мусиала». У Германии появился новый топ-форвард?
«Двухметровый Месси-Мусиала». У Германии появился новый топ-форвард?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android