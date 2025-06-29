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Андрей Аршавин прокомментировал переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Андрей Аршавин прокомментировал переход Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе экс-защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду».

«Как я знаю, Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика, но это уже в прошлом. Мне кажется, что «Локомотив» сам не хотел оставлять Тикнизяна в России, так как его бы взяли конкуренты. «Локомотиву» было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб. Мне кажется, что у него всегда была нацеленность в Европу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Црвена Звезда» объявила о трансфере футболиста сборной Армении 22 июня. Сообщалось, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе «Црвены Звезды» защитник будет выступать под номером 71.

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 встречи за «Локомотив» во всех турнирах. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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