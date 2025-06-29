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Юрген Клопп высказался о сумме, которую «Ливерпуль» выплатил за трансфер Вирца

Юрген Клопп высказался о сумме, которую «Ливерпуль» выплатил за трансфер Вирца
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сумме, которую «красные» заплатили за переход немецкого полузащитника Флориана Вирца из леверкузенского «Байера». По данным СМИ, англичане выплатили за 22-летнего игрока € 125 млн.

«Без сомнения, это безумная сумма, о которой игрок «Ливерпуля» будет думать, если в течение двух-трёх игр дела пойдут неважно. Мы все согласны, что речь идёт о великолепном игроке. Я знаю, что однажды сказал, что уйду, если мы заплатим за игрока € 100 млн. Но мир меняется. Таков рынок.

Он выдающийся игрок, способный подарить любому клубу нечто великое. Сделает ли он действующих чемпионов Англии ещё лучше — то, что предстоит выяснить», — приводит слова Клоппа Mirror.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 46 матчах за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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