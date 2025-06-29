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«Интер» заплатит € 25 млн за 21-летнего форварда «Пармы» — Романо

«Интер» заплатит € 25 млн за 21-летнего форварда «Пармы» — Романо
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21-летний нападающий «Пармы» Анж-Йоан Бонни станет игроком миланского «Интера», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка согласована между всеми заинтересованными сторонами. С футболистом также полностью согласован контракт. «Парма» получит за трансфер француза € 23 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов.

Отметим, что ранее главным тренером «Интера» стал Кристиан Киву, возглавлявший в «Парму» в прошлом сезоне.

Бонни выступает за «Парму» с 2021 года. В минувшем сезоне француз принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

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