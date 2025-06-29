Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Челси» разгромил «Бенфику» в 1/8 финала КЧМ, забив три гола в овертайме

Лондонский «Челси» обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в США. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США) и завершилась победой «Челси» со счётом 4:1.

На 64-й минуте гол за «Челси» прямым ударом со штрафного забил Рис Джеймс. «Бенфике» удалось сравнять счёт на 90+5-й минуте. Пенальти реализовал Анхель Ди Мария. В овертайме лондонский клуб забил три гола и одержал победу в матче. Отличились Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирман Дьюсбери-Холл.

Отметим, что «Бенфика» играла в меньшинстве с 92-й минуты после удаления Джанлуки Престианни.

На 87-й минуте матч был прерван из-за погодных условий.

В 1/4 финала клубного ЧМ команда Энцо Марески встретится с бразильским «Палмейрасом», который ранее победил «Ботафого» (1:0 д. вр.).

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.