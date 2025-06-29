Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенфика – Челси, результат матча 28 июня 2025, счет 1:4, 1/8 финала клубного ЧМ по футболу 2025

«Челси» разгромил «Бенфику» в 1/8 финала КЧМ, забив три гола в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в США. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США) и завершилась победой «Челси» со счётом 4:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 4
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64'     1:1 Ди Мария – 90+5'     1:2 Нкунку – 108'     1:3 Нету – 115'     1:4 Дьюсбери-Холл – 117'    
Удаления: Престианни – 92' / нет

На 64-й минуте гол за «Челси» прямым ударом со штрафного забил Рис Джеймс. «Бенфике» удалось сравнять счёт на 90+5-й минуте. Пенальти реализовал Анхель Ди Мария. В овертайме лондонский клуб забил три гола и одержал победу в матче. Отличились Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирман Дьюсбери-Холл.

Отметим, что «Бенфика» играла в меньшинстве с 92-й минуты после удаления Джанлуки Престианни.

На 87-й минуте матч был прерван из-за погодных условий.

В 1/4 финала клубного ЧМ команда Энцо Марески встретится с бразильским «Палмейрасом», который ранее победил «Ботафого» (1:0 д. вр.).

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Сетка клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
Один финт решил исход матча плей-офф КЧМ. Но как же глупо удалился капитан «Палмейраса»!
Один финт решил исход матча плей-офф КЧМ. Но как же глупо удалился капитан «Палмейраса»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android