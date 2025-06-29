«Бенфика» — «Челси»: матч плей-офф клубного ЧМ прерван из-за непогоды в Шарлотте

Матч между «Бенфикой» и «Челси» в 1/8 финала клубного чемпионата мира остановлен из-за непогоды в Шарлотте. Игра была отложена на 86-й минуте из-за плохих погодных условий. Команды играют на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр трансляции

К 86-й минуте счёт 1:0 в пользу «Челси». На 64-й минуте единственный гол прямым ударом со штрафного забил Рис Джеймс.

Победитель пары «Бенфика» — «Челси» в 1/4 финала встретится с бразильским «Палмейрасом».

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.