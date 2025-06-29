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Григорян отреагировал на назначение Челестини главным тренером ЦСКА

Григорян отреагировал на назначение Челестини главным тренером ЦСКА
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Российский тренер, ныне являющийся телеэкспертом, Александр Григорян поделился мнением о назначении нового главного тренера московским ЦСКА после ухода Марко Николича. Напомним, 20 июня Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих.

«Руководство ЦСКА никак нельзя обвинить, что они необдуманно подошли к кандидатуре главного тренера. Они собрали всю информацию. Челестини — сбалансированный тренер и хороший тактик. Он является хорошим писхологом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Челестини возглавлял швейцарский «Базель».

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