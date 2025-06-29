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Андрей Аршавин рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту»

Андрей Аршавин рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какие позиции нужно усилить клубу из Санкт-Петербурга.

«Если Вендел уйдет, а я думаю, что он уйдёт, «Зениту» нужно приобрести двух футболистов в центр поля, по идее, нужен центральный нападающий. Никаких новостей нет, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом РПЛ стал «Краснодар». Замкнул тройку лидеров ЦСКА.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре «Зенит» встретится с «Ростовом».

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