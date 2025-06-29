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«У этой страны свои правила». Венгер – о частых прерываниях матчей в США на клубном ЧМ

«У этой страны свои правила». Венгер – о частых прерываниях матчей в США на клубном ЧМ
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Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер ответил на вопрос о частых прерываний матчей в США на клубном чемпионате мира из-за погодных условий.

«С этим мало что можно поделать. С того момента, как ФИФА решила провести чемпионат мира в США, нужно учитывать, что у этой страны свои правила, и безопасность игроков стоит превыше всего», — приводит слова Венгера Marca.

В США если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи. Об этом уведомляется директор матча, который, в свою очередь, просит судью остановить игру.

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