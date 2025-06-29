УЕФА поставил ультиматум «Лиону» для участия в Лиге Европы — L'Equipe

Французский «Лион», сосланный во второй дивизион, получил ультиматум от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взамен на участие в Лиге Европы, если клуб сумеет сохранить место в Лиге 1 по итогам рассмотрения апелляции. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, УЕФА представил клубу соглашение с назначенным для «Лиона» штрафом в размере € 50 млн. Из этой суммы € 12,5 млн необходимо будет заплатить УЕФА в любом случае, а оставшаяся часть будет зависеть от выполнения ряда финансовых требований. Отмечается, что французский клуб принял данные условия и подписал соглашение.

Также подчёркивается, что достичь этих целей будет сложно: клубу нужно будет срочно привлечь значительные инвестиции, ограничить фонд заработной платы и добиться положительного трансферного баланса. При этом сохранение прописки в высшем дивизионе также остаётся обязательным условием для участия в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что «Лион» подал апелляцию Национальной дирекции контроля и управления (DNCG), чтобы не понижать клуб до Лиги 2 из-за нарушений финансовой отчётности.

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