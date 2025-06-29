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«Это другой стиль футбола». Защитник «Баварии» Та — о предстоящем матче с «Фламенго»

«Это другой стиль футбола». Защитник «Баварии» Та — о предстоящем матче с «Фламенго»
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Центральный защитник «Баварии» Жонатан Та высказался о предстоящем матче 1/8 финала клубного ЧМ с «Фламенго».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я новичок, и мне нужно сначала почувствовать себя уверенно. Для меня бесценно то, что я сейчас могу проводить так много времени с ребятами и персоналом, знакомиться с ними ближе. Это просто помогает легче войти в сезон. Я действительно хотел сыграть на этом турнире — и теперь хочу его выиграть

На стадионе наверняка будет много южноамериканских болельщиков. И снова нужно будет показать ту самую серьёзность на поле. Это южноамериканская интенсивность, это совсем другой стиль футбола. Нам нужно к этому адаптироваться — и в то же время играть в свой футбол», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».

Матч состоится 29 июня, начало – в 23:00 мск.

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