Григорян рассказал, что нужно «Рубину», чтобы ставить высокие задачи

Футбольный телеэксперт и тренер Александр Григорян высказался о перспективах казанского «Рубина» в Российской Премьер-Лиге.

«У Рахимова есть варианты — уверен. Но надо сказать, что «Рубин» на текущий момент крепкий орешек. Когда есть Даку и другие, то выглядит очень прилично. Чтобы ставить высокие задачи, им нужно усиление в каждую линию. Чтобы занять седьмое или восьмое место — этого ресурса достаточно», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что на данный момент «Рубин» не оформил ни одного подписания в летнее межсезонье. В минувшем сезоне казанский клуб под руководством Рашида Рахимова набрал 45 очков, заняв седьмое место в турнирной таблице.

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