35-летний экс-форвард трёх клубов РПЛ переходит в клуб Ла Лиги — Мерло

Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за мексиканскую «Пачуку», в ближайшее время перейдёт в недавно вернувшийся в испанскую Примеру клуб «Овьедо». Об этом сообщает журналист и инсайдер Сезар Луис Мерло в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, у форварда имеется контракт с мексиканским клубом, действующий до 2027 года, поэтому испанцы договорились о незначительной компенсации за переход футболиста.

35-летний венесуэлец не играл в чемпионате Испании с 2012 года, когда перешёл в «Рубин» из «Малаги». За это время Рондон успел несколько раз побывать в России, а также сыграть в Англии, Китае, Аргентине и Мексике.

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