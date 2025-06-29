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«Бенфика» — «Челси»: Ди Мария сравнял счёт на 90+5-й минуте в 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Бенфика» — «Челси»: Ди Мария сравнял счёт на 90+5-й минуте в 1/8 финала клубного ЧМ-2025
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и лондонский «Челси». Команды играют на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Бенфика» сравняла счёт на 90+5-й минуте.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 4
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64'     1:1 Ди Мария – 90+5'     1:2 Нкунку – 108'     1:3 Нету – 115'     1:4 Дьюсбери-Холл – 117'    
Удаления: Престианни – 92' / нет

Пенальти реализовал Анхель Ди Мария.

Победитель пары «Бенфика» — «Челси» в 1/4 финала встретится с бразильским «Палмейрасом».

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

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