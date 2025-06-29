«Бенфика» — «Челси»: лондонский клуб забил на 108-й минуте в 1/8 финала клубного ЧМ-2025

В эти минуты проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и лондонский «Челси». Команды играют на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Челси» вновь вышел вперёд на 108-й минуте.

Гол в овертайме в составе лондонского клуба забил Кристофер Нкунку.

Победитель пары «Бенфика» — «Челси» в 1/4 финала встретится с бразильским «Палмейрасом».

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.