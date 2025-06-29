Аршавин высказался о перспективах ЦСКА в борьбе за чемпионство РПЛ после ухода Николича

Бывший российский футболист «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах ЦСКА после ухода главного тренера Марко Николича в греческий АЕК.

«Победа ЦСКА в РПЛ? Если бы остался Николич, то шансов было бы больше. При нём команда здорово провела отрезок. ЦСКА казался монолитным, в защите вообще не пропускали, а впереди кого‑то прикупили бы поинтереснее», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 20 июня швейцарский специалист Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера армейцев. В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в РПЛ.

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