Матвей Сафонов показал подготовку «ПСЖ» к матчу плей-офф КЧМ с «Интер Майами» Месси

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале перед матчем 1/8 финала плей-офф клубного чемпионата мира 2025 года с американским «Интер Майами».

На видео россиянин показал несколько моментов с тренировки, подписав видео следующим образом: «Продолжаем работать и готовиться к плей-офф».

Отметим, на клубном чемпионате мира текущего розыгрыша Сафонов не провёл ни одного матча. Во всех встречах в стартовом составе выходит итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Встреча между «ПСЖ» и «Интер Майами», за который выступает звёздный форвард Лионель Месси состоится 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

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