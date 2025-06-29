«Челси» показал, чем занимались игроки во время длительной остановки матча с «Бенфикой»
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«Челси» показал, чем футболисты клуба занимаются во время остановки матча 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча была приостановлена на 87-й минуте при счёте 1:0 в пользу лондонского клуба из-за непогоды в Шарлотте.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 4
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64' 1:1 Ди Мария – 90+5' 1:2 Нкунку – 108' 1:3 Нету – 115' 1:4 Дьюсбери-Холл – 117'
Удаления: Престианни – 92' / нет
Во время паузы игроки «Челси» тренировались на велотренажёрах, а также выполняли упражнения с мячом.
«Челси» одержал победу со счётом 4:1 и встретится с бразильским «Палмейрасом» в четвертьфинале турнира.
Фото: Фото: соцсети «Челси»
На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.
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