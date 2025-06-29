«Челси» показал, чем занимались игроки во время длительной остановки матча с «Бенфикой»

«Челси» показал, чем футболисты клуба занимаются во время остановки матча 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча была приостановлена на 87-й минуте при счёте 1:0 в пользу лондонского клуба из-за непогоды в Шарлотте.

Во время паузы игроки «Челси» тренировались на велотренажёрах, а также выполняли упражнения с мячом.

«Челси» одержал победу со счётом 4:1 и встретится с бразильским «Палмейрасом» в четвертьфинале турнира.

Фото: Фото: соцсети «Челси»

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.