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Панама — Гондурас, результат матча 29 июня 2025, счёт 1:2, 4:5 пен., 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ, кто первый полуфиналист

Определился первый полуфиналист Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025
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В ночь с 28 на 29 июня мск на поле стадиона «Стейт Фарм» в Глендейле (Аризона, США) завершился матч 1/4 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Панамы и Гондураса. Основное время встречи закончилась вничью — 1:1. Исход игры решила серия послематчевых 11-метровых ударов, в которой точнее были представители Гондураса 5:4.

В первом тайме с пенальти счёт в матче открыл форвард Панамы Исма Диас. В концовке второго тайма сборная Гондураса сумела отыграться. Автором гола стал Чоко Лосано. Победный удар с пенальти в послематчевой серии исполнил форвард Карлос Пинеда.

Таким образом, сборная Панамы стала первым полуфиналистом турнира. В следующем раунде «лос катрачос» встретятся с победителем пары Мексика — Саудовская Аравия.

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