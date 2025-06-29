Валерий Карпин назвал своё основное место работы

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин раскрыл подробности совмещения постов в клубе и национальной команде.

— Что будет в случае возвращения на международную арену? Обсуждали с руководством «Динамо»?

— Обсуждали. Если допустят, то это будет осень 2026 года, может, март 2027‑го. Могут объявить, что допустили. То есть минимум один сезон пройдет, а то и больше.

— То есть вы автоматически уходите в сборную?

— Да, правильно. Это основное место работы. А в «Динамо» — совмещение. В момент, когда случится возвращение сборной России на международную арену, это совмещение отзывается, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. Он подписал контрактное соглашение с клубом до 2028 года. Ранее тренер возглавлял «Ростов».

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 56 очков.