Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин назвал своё основное место работы

Валерий Карпин назвал своё основное место работы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин раскрыл подробности совмещения постов в клубе и национальной команде.

— Что будет в случае возвращения на международную арену? Обсуждали с руководством «Динамо»?
— Обсуждали. Если допустят, то это будет осень 2026 года, может, март 2027‑го. Могут объявить, что допустили. То есть минимум один сезон пройдет, а то и больше.

— То есть вы автоматически уходите в сборную?
— Да, правильно. Это основное место работы. А в «Динамо» — совмещение. В момент, когда случится возвращение сборной России на международную арену, это совмещение отзывается, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. Он подписал контрактное соглашение с клубом до 2028 года. Ранее тренер возглавлял «Ростов».
В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 56 очков.

Материалы по теме
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android