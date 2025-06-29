Назван лучший игрок молодёжного Евро-2025

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего игрока завершившегося недавно молодёжного чемпионата Европы 2025 года среди сборных не старше 21 года, который проходил в Словакии.

Им стал английский полузащитник сборной Англии Харви Эллиотт, сыгравший в шести встречах турнира и отметившийся пятью забитыми мячами, включая важный гол в финале розыгрыша.

Отметим, сборная Англии стала чемпионом Евро-2025. В решающем матче команда «трёх львов» одолела сборную Германии U21 со счётом 3:2. Таким образом, англичане под руководством Ли Карсли завоевали второй подряд титул в данном турнире.

На клубном уровне Эллиот выступает за «Ливерпуль» в составе которого стал чемпионом Англии в минувшей кампании.

Сколько стоят молодые футболисты: