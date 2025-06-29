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Назван лучший игрок молодёжного Евро-2025

Назван лучший игрок молодёжного Евро-2025
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего игрока завершившегося недавно молодёжного чемпионата Европы 2025 года среди сборных не старше 21 года, который проходил в Словакии.

U21 ЧЕ-2025 . Финал
28 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Англия U21
Окончен
3 : 2
ДВ
Германия U21
1:0 Эллиотт – 5'     2:0 Хатчинсон – 25'     2:1 Вайпер – 45+1'     2:2 Небель – 61'     3:2 Роуи – 92'    

Им стал английский полузащитник сборной Англии Харви Эллиотт, сыгравший в шести встречах турнира и отметившийся пятью забитыми мячами, включая важный гол в финале розыгрыша.

Отметим, сборная Англии стала чемпионом Евро-2025. В решающем матче команда «трёх львов» одолела сборную Германии U21 со счётом 3:2. Таким образом, англичане под руководством Ли Карсли завоевали второй подряд титул в данном турнире.

На клубном уровне Эллиот выступает за «Ливерпуль» в составе которого стал чемпионом Англии в минувшей кампании.

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Англия упустила преимущество в два мяча! Но всё равно победила Германию в финале Евро U21

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