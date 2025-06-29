Аршавин назвал главного кандидата на вылет из РПЛ в грядущем сезоне

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о потенциально худшей команде грядущего сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, которая вероятнее всего может вылететь из турнира по завершении предстоящего розыгрыша.

«Главный кандидат на вылет из РПЛ? «Торпедо». Это через год только случится, но, как мне кажется, они первые кандидаты на вылет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Ранее стало известно, что суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Позже клуб сообщил о назначении Сергея Синяева на должность генерального директора клуба.

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