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«Это не футбол, это неприемлемо». Тренер «Челси» — о приостановке матча с «Бенфикой»

«Это не футбол, это неприемлемо». Тренер «Челси» — о приостановке матча с «Бенфикой»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска остался недоволен приостановкой матче с «Бенфикой» (4:1) в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча была приостановлена почти на два часа на 87-й минуте при счёте 1:0 в пользу лондонского клуба из-за непогоды в Шарлотте.

«Это не футбол — останавливать игру на два часа. Это неприемлемо», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

«Челси» одержал победу со счётом 4:1 и встретится с бразильским «Палмейрасом» в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что в США если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи. Об этом уведомляется директор матча, который, в свою очередь, просит судью остановить игру.

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