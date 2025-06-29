Определилась первая пара четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025

Завершились первые две встречи 1/8 финала плей-офф клубного чемпионата мира 2025 года, по итогам которых стала известна первая четвертьфинальная пара соревнований.

«Палмейрас» по итогам дополнительного времени с минимальным счётом 1:0 обыграл другой бразльский клуб — «Ботафого». Английский «Челси» также после дополнительной 30-минутки вырвал победу в противостоянии с португальской «Бенфикой» — 4:1.

Таким образом, первая четвертьфинальная пара турнира выглядит следующим образом:

«Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)

Данная встреча пройдёт 5 июля. Начало — в 4:00 мск.

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