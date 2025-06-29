Григорян объяснил, для чего «Спартак» может приобрести Заболотного

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян объяснил, для чего «Спартак» может приобрести нападающего Антона Заболотного.

«Смотрите на действия Станковича. Сначала звонок Комличенко — совершенно очевидно, что нужен большой нападающий, который умеет выигрывать единоборства — классическая девятка. Потом приглашают Сергеева — разные типажи, а затем вновь возврат к большому форварду. Это говорит о том, что Гарсия на позиции центрального нападающего его не убедил. Для чего нужен Заболотный? Как вариант в атаке. Угальде все же больше ложная девятка, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Заболотный близок к переходу в «Спартак». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах чемпионата России в составе «Химок».

«Спартак» по итогам прошлого сезона РПЛ занял четвёртое место.