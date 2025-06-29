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Нико Уильямс выставил требование «Барселоне» перед возможным трансфером — Marca

Нико Уильямс выставил требование «Барселоне» перед возможным трансфером — Marca
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Крайний нападающий «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс выставил каталонской «Барселоне» важное требование перед вероятным завершением трансфера баска в каталонской клуб. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, футболист требует от «Барселоны» реальных гарантий, что после завершения перехода сине-гранатовые смогут его зарегистрировать в Ла Лиге. Отмечается, что Нико не хочет повторения сложившейся в минувшем сезоне ситуации с его партнёром по сборной Даниэлем Ольмо и молодым форвардом Пау Виктором, регистрации которых были осуществлены сначала благодаря серьёзным травмам других игроков первой команды, а затем лишь после обращения в Высший спортивный совет Испании (CSD).

Также подчёркивается, что Нико хочет перейти в «Барселону», но пока не получил гарантий по своему требованию. Президент каталонцев Жоан Лапорта лишь подтверждает, что у клуба нет проблем с выплатой суммы отступных «Атлетику» (€ 58 млн). В данный момент трансфер затягивается именно из-за вопроса решения «блауграной» ситуации с финансовым фэйр-плей.

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