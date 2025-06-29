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Рафинья: Ямаль спрашивал меня, ответит ли ему Неймар, если он ему напишет

Рафинья: Ямаль спрашивал меня, ответит ли ему Неймар, если он ему напишет
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Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, что Ламин Ямаль спрашивал у него, напишет ли ему Неймар в социальных сетях.

«Прежде чем Ямаль полетел в Бразилию, он спросил меня: «Если я отправлю сообщение Неймару, он ответит мне?»

Я сказал ему, что да, он ответит. Думаю, он ответил, потому что видел их вместе. Думаю, что на том уровне, которого достиг Ламин, он может связаться с кем угодно, даже с Неймаром», — приводит слова Рафиньи Barça Universal.

Напомним, несколько дней назад «Сантос», за который выступает Неймар, объявил о продлении контракта с игроком.

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