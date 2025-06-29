«Этот парень невероятный, он — будущее «Реала». Мбаппе похвалил своего одноклубника

Лидер мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе высказался о молодом нападающем своей команды Гонсало Гарсии.

«Этот парень невероятный, он очень хорош, он забивает, бегает… Делает всё. Он — будущее клуба», — приводит слова Мбаппе Defensa Central.

Напомним, в трёх матчах клубного чемпионата мира Гонсало Гарсия стал автором двух голов и одной результативной передачи. 21-летний центральный нападающий является воспитанником «Реала». А в прошлом сезоне в 36 матчах за команду Б он забил 25 голов.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 8 млн.

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