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Андрей Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

Андрей Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ
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Голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. Вратарь хочет получать больше игровой практики.

По информации британского портала Sportskeeda, «Манчестер Юнайтед» определил Андрея Лунина как потенциальную замену для Андре Онана.

«Красные дьяволы» рассматривают возможность усиления состава после неудачного периода у Онана с момента перехода из «Интера» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что у «Реала» уже было предложение от «МЮ» – € 15 млн, но «Реал» хочет получить за своего вратаря € 20 млн.

В этом сезоне Лунин провёл 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл «на ноль».

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