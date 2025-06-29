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«Это было бы неправильно». Клопп рассказал, почему не возглавил сборную Германии

«Это было бы неправильно». Клопп рассказал, почему не возглавил сборную Германии
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп объяснил, почему не возглавил сборную Германии в 2023 году после провального сезона с «Ливерпулем». Тогда «красные» заняли пятое место в АПЛ.

«Я не хотел возглавлять Германию тогда. И это решение не зависело от того, хочу ли вообще тренировать хотя бы какую-то сборную. Я просто не мог оставить «Ливерпуль» в таком положении. Это было бы неправильно», – приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, Юрген Клопп руководил командой с 2015 по 2024 год. За это время «красные» выиграли чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

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