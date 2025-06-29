«ПСЖ» — «Интер Майами»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют французский «ПСЖ» и американский «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария», которые также начнут свой матч сегодня в 23:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

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