Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ – Интер Майами: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Интер Майами»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 29 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют французский «ПСЖ» и американский «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «ПСЖ» – «Интер Майами» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария», которые также начнут свой матч сегодня в 23:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

Турнирная сетка КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025

Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Интер Майами». Парижане аплодировали Месси, а теперь будут его бояться
«ПСЖ» — «Интер Майами». Парижане аплодировали Месси, а теперь будут его бояться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android