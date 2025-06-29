Жена Тикнизяна объяснила переход футболиста из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Жена экс-защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна телеведущая Яна Ромашкина поделилась подробностями переходе супруга в сербскую «Црвену Звезды».

«Могла ли эмоциональная речь Наира в микст-зоне повлиять на его переход в «Црвену Звезду»? Не думаю, что у него был определённый план. Он просто хотел, чтобы трансфер состоялся, и он это сказал. И всё. Не думаю, что это поспособствовало. Ну а как? Просто пришло хорошее предложение, Наир обсудил его с тренерским штабом и руководством, и они решили, что клуб может его отпустить. Он очень хотел, чтобы его отпустили. Поэтому так всё и сложилось. Но не потому, что он что-то сказал, а потому, что момент был подходящий. И, наверное, пора уже было. С «Локомотивом» они расстались в хороших отношениях», — приводит слова Ромашкиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, о трансфере Наира было объявлено 22 июня. 26-летний Тикнизян отметился голом в первой же встрече в составе сербской команды.

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