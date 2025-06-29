Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Меня не устраивал ни один день». Месси эмоционально высказался о периоде в «ПСЖ»

«Меня не устраивал ни один день». Месси эмоционально высказался о периоде в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём периоде пребывания в «Пари Сен-Жермен».

«Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться.

С самого начала приём был очень тёплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе — часть публики в Париже. Произошёл разрыв с большой частью болельщиков, что, конечно, не было моей целью. Так всё сложилось, как это ранее происходило с Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это их манера поведения», — приводит слова Месси El Nacional.

Напомним, сегодня, 29 июня, «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Интер Майами». Парижане аплодировали Месси, а теперь будут его бояться
«ПСЖ» — «Интер Майами». Парижане аплодировали Месси, а теперь будут его бояться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android