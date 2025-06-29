«Меня не устраивал ни один день». Месси эмоционально высказался о периоде в «ПСЖ»

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём периоде пребывания в «Пари Сен-Жермен».

«Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться.

С самого начала приём был очень тёплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе — часть публики в Париже. Произошёл разрыв с большой частью болельщиков, что, конечно, не было моей целью. Так всё сложилось, как это ранее происходило с Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это их манера поведения», — приводит слова Месси El Nacional.

Напомним, сегодня, 29 июня, «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

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