«Время покажет, какой он футболист». Жена Тикнизяна — о переходе супруга в «Црвену Звезду»

Известная телеведущая Яна Ромашкина, супруга защитника сербской «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, высказалась о трансфере мужа из московского «Локомотива».

«Сейчас он уже неделю находится в новой команде и всем доволен. Конечно, ещё рано говорить, как всё сложится дальше, — покажет время. Но на данный момент он рад, что всё произошло. Он давно хотел сыграть в Европе, попробовать себя. И сейчас начинается тот этап его карьеры, который покажет, какой он футболист на самом деле», — приводит слова Ромашкиной «РИА Новости Спорт».

Тикнизяну 26 лет. Ранее игрок сборной Армении выступал за железнодорожников, ЦСКА и курский «Авангард».

Зарубежные спортсмены с российским паспортом: