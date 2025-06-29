Сборная Мексики победила Саудовскую Аравию и вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Утром 29 июня мск на поле стадиона «Стейт Фарм» в Глендейле (Аризона, США) завершился ещё один матч 1/4 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и национальной командой Саудовской Аравии, которая была приглашена на турнир организацией. Встреча закончилась уверенной победой мексиканцев со счётом 2:0.

На 50-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Мексики Алексис Вега. За девять минут до окончания встречи окончательный результат установил защитник «зелёных соколов» Абдулла Маду, переправивший мяч в собственные ворота.

Таким образом, Мексика вышла в полуфинал соревнований, где сыграет с национальной командой Гондураса, которая в серии послематчевых пенальти взяла верх над Панамой (1:1, 5:4 пен.).

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