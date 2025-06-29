Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определилась первая полуфинальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ: как сыграли первые четвертьфиналисты

Стала известна первая полуфинальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ
Комментарии

Завершились первые матчи 1/4 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года, по итогам которых определилась первая полуфинальная пара соревнований.

Сборная Гондураса по итогам серии пенальти со счётом 1:1 (5:4 пен.) обыграла национальную команду Панамы. Коллектив из Мексики одержал уверенную победу в противостоянии с приглашённой на турнир сборной Саудовской Аравии — 2:0.

Таким образом, в первом полуфинальном матче турнира сойдутся национальные команды Мексики и Гондураса. Данная встреча пройдёт на «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе (Калифорния, США) 3 июля. Начало — в 5:00 мск.

Материалы по теме
Сборная Мексики победила Саудовскую Аравию и вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android