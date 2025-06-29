Стала известна первая полуфинальная пара Золотого кубка КОНКАКАФ

Завершились первые матчи 1/4 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года, по итогам которых определилась первая полуфинальная пара соревнований.

Сборная Гондураса по итогам серии пенальти со счётом 1:1 (5:4 пен.) обыграла национальную команду Панамы. Коллектив из Мексики одержал уверенную победу в противостоянии с приглашённой на турнир сборной Саудовской Аравии — 2:0.

Таким образом, в первом полуфинальном матче турнира сойдутся национальные команды Мексики и Гондураса. Данная встреча пройдёт на «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе (Калифорния, США) 3 июля. Начало — в 5:00 мск.

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