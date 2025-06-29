Стало известно, какой клуб составляет конкуренцию «Зениту» в борьбе за Тэмми Абрахама

«Зенит» ведёт переговоры с «Ромой» по поводу возможного трансфера 27-летнего английского нападающего Тэмми Абрахама, однако является не единственным претендентом на игрока.

По информации Goal.com, Абрахам ведёт продвинутые переговоры о переходе в «Бешикташ». Речь идёт об аренде с правом выкупа. Как ранее сообщалось, Абрахам не входит в планы «Ромы». На фоне этого сам англичанин также хочет покинуть клуб.

Сообщается, что нападающий хочет получить гарантии того, что станет стартовым игроком, но турецкий клуб пока не готов дать таких гарантий.

Прошедший сезон Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», провёл на правах аренды в «Милане», на его счету 45 матчей во всех турнирах, 10 забитых мячей и семь результативных передач.

Гендер-пати Вячеслава Малафеева на стадионе «Зенита»