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Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
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Луис Энрике назвал лучшего футболиста в истории футбола

Луис Энрике назвал лучшего футболиста в истории футбола
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Испанский футбольный тренер Луис Энрике, на данный момент возглавляющий «Пари Сен-Жермен», в преддверии матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года с «Интер Майами» ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории футбола.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня, без сомнений, Лионель Месси — лучший футболист в истории. Его пик карьеры длился 10-15 лет, он является эталоном величайшего игрока в истории. Его долговечность на протяжении многих лет, выступления на самом высоком уровне каждые три дня — это впечатляет. Я видел, как Месси делает вещи на тренировках, которые на другом уровне в сравнении с другими, невероятные вещи», — приводит слова Энрике All About Argentina в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Энрике работал с Месси, когда тренировал «Барселону». Матч между «ПСЖ» и «Интер Майами», в составе которого сейчас играет Лионель, пройдёт 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

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